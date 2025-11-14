Λογαριασμός
Στον 60χρονο σταθμάρχη το πρώτο κλητήριο για τη δίκη των Τεμπών

Το επόμενο διάστημα θα αποσταλεί και στους υπόλοιπους κατηγορούμενους - Στις 23 Μαρτίου ξεκινάει η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία

Τέμπη

Το κλητήριο θέσπισμα για τη δίκη της 23ης Μαρτίου 2026, που αφορά την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία του δυστυχήματος των Τεμπών, επιδόθηκε χθες, με παραλήπτη τον 60χρονο σταθμάρχη που είχε βάρδια τη νύχτα της τραγωδίας.

Το επόμενο διάστημα θα αποσταλεί και στους υπόλοιπους κατηγορούμενους, ενώ για τους δύο Ιταλούς κατηγορούμενους απαιτείται πρώτα η μετάφραση του φακέλου προκειμένου να τους επιδοθεί.

Η διαδικασία εξελίσσεται σταδιακά, φέρνοντας την υπόθεση της πολύνεκρης σύγκρουσης ολοένα και πιο κοντά στην εκδίκασή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Τέμπη δίκη σταθμάρχης
