Νέο βίντεο - ντοκουμέντο από την εξάρθρωση του κυκλώματος που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές

Νέο βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ από τη χτεσινή επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, Κορίνθου και στις φυλακές Κορυδαλλού για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημοσίους λειτουργούς.

Από την επιχείρηση έχουν συλληφθεί 44 άτομα, έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος 7.600.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις Αρχές, ελέγχθηκαν 3 κρατούμενοι που φέρεται να είχαν ρόλο καθοδηγητή στη σπείρα.

Δείτε το νέο βίντεο:

Πηγή: skai.gr

