Ανικανοποίητοι έμειναν οι αγρότες από τη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας πως «πρακτικά δεν δόθηκαν λύσεις στα αιτήματά τους».

«Χθες στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό δεν δόθηκαν λύσεις», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο εκπρόσωπος της 15μελούς επιτροπής των αγροτών στη Θεσσαλία, κ. Τζέλλας και πρόσθεσε πως οι αγρότες θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με κάθοδο στην Αθήνα και κλείσιμο των Εθνικών Οδών.

«Θέλουμε πράξεις, όχι λόγια»

«Νομίζω ότι όποιος διαβάσει τα αιτήματα που καταθέσαμε και τις απαντήσεις της κυβέρνησης, δεν θα μπορέσει να βγάλει κάτι θετικό, πέρα από το ρεύμα - το οποίο βέβαια δεν ισχύει για όλους τους αγρότες».

«Ουσιαστικές λύσεις και απαντήσεις δε δοθήκαν χθες, εμείς θέλουμε η κυβέρνηση να καταλάβει το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, όχι όμως στα λόγια, στις πράξεις», τόνισε

«Δεν σταματάμε»

«Η συνάντηση δε γίνεται για να μας πουν 'έχετε δίκιο', δε χρειάζεται να ξαναδούμε τον πρωθυπουργό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δοθούν λύσεις, μπορούν να δοθούν λύσεις μόνο αν εμείς πιέσουμε»

«Όλα είναι ανοιχτά, εμείς αύριο θα καλέσουμε εκπροσώπους από όλα τα μπλόκα στην Ελλάδα για να αποφασίσουμε τις επόμενες κινήσεις κλιμάκωσης του αγώνα μας. Δεν σταματάμε», ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ο κ. Τζέλλας.

