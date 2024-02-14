Σήμερα Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνουν τα εγκαίνια των δύο νέων και υπερσύγχρονων πυροσβεστικών πλοίων του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος.

Τα πλοία κατασκευάστηκαν στην Πούλα της Κροατίας , από το ναυπηγείο Techomont shipyard σε σχέδια της αγγλικής εταιρείας Carmac design με επιβλέπον την κατασκευή τον γαλλικό νηογνώμονα Bureau Veitas και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Π.Σ.

Κυρία χαρακτηριστικά:

ολικό μήκος 25,5 μ πλάτος 7 μ και βύθισμα 1,5 μ . Κύριες μηχανές Man 3 x 1200 HP

Ταχύτητα 29,5 κόμβους

Αυτονομία 230 ναυτικά μιλια

Κυρία αποστολή κατάσβεση πυρκαγιών σε πλοια - μαρίνες και δευτερεύοντος έρευνα και διάσωση. Έχει πλήρωμα 10 ατόμων και μπορεί να φιλοξενήσει επιπλέον 20 διασωθέντες, ναυαγούς ή μεταφορά προσωπικού.

Η κάλυψη της παρουσίασης των νέων πλοίων από το Πυροσβεστικό Σώμα έγινε από την ομάδα Up Stories εθελοντικά

Πηγή: skai.gr

