Με… καρδούλες τα φανάρια της Λαμίας - Φωτογραφίες - Βίντεο

Με έναν διαφορετικό τρόπο ξημέρωσε η Λαμία ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, της ημέρας των ερωτευμένων.
Στα φανάρια της πόλης αντί το γνωστό κόκκινο έχει… αντικατασταθεί με μια ολοκόκκινη καρδούλα η οποία τραβάει το βλέμμα των διερχόμενων οδηγών αλλά και περαστικών δίνοντας μια διαφορετική οπτική στην ρουτίνα της καθημερινότητας κάνοντας τους περισσότερους να χαμογελάσουν.
- Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά, όπλα και βεγγαλικά στο Λουτράκι - Πιστόλια, μαχαίρια, κροτίδες και κάνναβη στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ
- Μαρκόπουλος στον ΣΚΑΪ: «Κάποιοι στην Εξεταστική Επιτροπή θέλουν να στήνουν σόου για το Youtube - Κάνουν 'εμπόριο πόνου'»
- Ποινική δίωξη σε δύο για τον θάνατο του 22χρονου φοιτητή που καταπλακώθηκε από κολόνα στη Λάρισα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.