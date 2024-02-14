Με… καρδούλες τα φανάρια της Λαμίας - Φωτογραφίες - Βίντεο

Με έναν διαφορετικό τρόπο ξημέρωσε η Λαμία ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, της ημέρας των ερωτευμένων.

Στα φανάρια της πόλης αντί το γνωστό κόκκινο έχει… αντικατασταθεί με μια ολοκόκκινη καρδούλα η οποία τραβάει το βλέμμα των διερχόμενων οδηγών αλλά και περαστικών δίνοντας μια διαφορετική οπτική στην ρουτίνα της καθημερινότητας κάνοντας τους περισσότερους να χαμογελάσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.