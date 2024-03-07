Σε 10,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το δ' τρίμηνο πέρυσι, από 10,8% το γ' τρίμηνο και έναντι 11,9% το δ' τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 488.667 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση 5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 12,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Από το σύνολο των ανέργων, ποσοστό 50,8% ή περίπου 248.000 άτομα είναι μακροχρόνια άνεργοι (αναζητούν εργασία ένα έτος ή περισσότερο).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 12,9% και στους άνδρες σε 8,5%.

Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15- 19 ετών (44,2%) και 20- 24 ετών (26,9%). Ακολουθούν οι ηλικίες 25- 29 ετών (18,2%), 30- 44 ετών (10,6%), 45- 64 ετών (6,8%) και 65 ετών και άνω (6,8%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία (19,5%), η Κεντρική Μακεδονία (14%) και η Θεσσαλία (12,3%). Ακολουθούν, οι Ιόνιοι Νήσοι (12,1%), η Ήπειρος (11,3%), το Βόρειο Αιγαίο (11,2%), η Κρήτη (10,5%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (9,7%), η Δυτική Ελλάδα (9,7%), η Αττική (9,2%), η Στερεά Ελλάδα (7,7%), η Πελοπόννησος (6,8%) και το Νότιο Αιγαίο (4,2%).

Από τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι οι βασικοί λόγοι που σταμάτησαν οι άνεργοι να εργάζονται είναι είτε διότι η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (36,2%) είτε διότι απολύθηκαν (15,9%). Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 23,2%.

Το ποσοστό των ανέργων που αναζητούν εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι) ανέρχεται σε 50,8%. Η πλειονότητα των ανέργων έχει ολοκληρώσει έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση (60,7%). Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ ανέρχεται σε 20,2%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τη ΔΥΠΑ ανέρχεται σε 13,7%.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.183.128 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (68,6%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (20,4%).

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 7,5%, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση 6,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία ανέρχεται σε 10,7%, καταγράφοντας μείωση κατά 11,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 17,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (22,5%) και οι επαγγελματίες (21,6%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς (2,6%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (12,5%). Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (8,8%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (5,6%).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων (53,3%) δηλώνει ότι εργάστηκε 40- 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (17,3%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Η πλειονότητα των απασχολουμένων (80,9%) δηλώνει ότι εργάστηκε τις συνήθεις ώρες κατά την εβδομάδα αναφοράς. Το 7,2% των απασχολουμένων δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες, το 3,1% είναι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης οι οποίοι θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερο (και θα μπορούσαν να αρχίσουν να εργάζονται περισσότερο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες), και το 1,3% έχει παραπάνω από μία εργασία.

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 4.360.932 άτομα. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών ανήλθαν σε 3.126.273 άτομα. Το ποσοστό τους αυξήθηκε κατά 3,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η πλειονότητα των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού ηλικίας 15-74 ετών, είτε δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (44,6%) ή έχουν περάσει περισσότερα από 8 έτη από τότε που σταμάτησαν την τελευταία τους εργασία (28,7%). Από τα άτομα που εργάστηκαν μέσα στα τελευταία 8 έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό σταμάτησε να εργάζεται επειδή συνταξιοδοτήθηκε (53,4%), ή επειδή η εργασία του ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (21,3%).

Το 91,4% των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού δηλώνουν ότι δεν θέλουν να εργάζονται. Το 0,8% δηλώνει ότι αναζητεί εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι να την αναλάβουν, ενώ το 4,3% δηλώνει ότι είναι διαθέσιμοι για να αναλάβουν εργασία άμεσα αλλά δεν αναζητούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

