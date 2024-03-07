Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρίσκεται από σήμερα το πρωί στην Πάτρα, μετά την ανίχνευση τριών κρουσμάτων μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου της ίδιας οροομάδας, σε φοιτητές των Πανεπιστημίων Πατρών και Πελοποννήσου.

Το κλιμάκιο επισκέπτεται τα γραφεία της 6ης Υγειονομικής περιφέρειας, όπου πραγματοποιείται σύσκεψη με τον διοικητή της Υ.ΠΕ, Γιάννη Καρβέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να εμβολιαστούν, έπειτα από ιχνηλάτηση, 20 επαφές των τριών φοιτητών που νόσησαν, ενώ το κλιμάκιο θα πραγματοποιήσει ενημερώσεις των φοιτητών, οι οποίοι σπουδάζουν στα τμήματα όπου εμφανίστηκαν τα κρούσματα και θα χορηγήσει χημειοπροφύλαξη στις στενές, αλλά και τις ευρύτερες επαφές των κρουσμάτων.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και πανικού μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων μηνιγγίτιδας, αφού οι υγειονομικές αρχές έχουν τηρήσει όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και το περιβάλλον είναι απολύτως ασφαλές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.