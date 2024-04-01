Λογαριασμός
Τροχαίο στην Καλλιθέα: Νεκρή η οδηγός της μοτοσικλέτας που παρέσυρε ηλικιωμένη

Η ηλικιωμένη γυναίκα που παρασύρθηκε αλλά και ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας νοσηλεύονται στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά

Τροχαίο δυστυχημα Καλλιθεα

Έχασε τη μάχη για τη ζωή η οδηγός της μοτοσικλέτας η οποία το πρωί της Δευτέρας παρέσυρε μια ηλικιωμένη πεζό η οποία επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο στη Λεωφόρο Θησέως, στις Τζιτζιφιές στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η ηλικιωμένη επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τη διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Η οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η ηλικιωμένη γυναίκα όπως και ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά όπου νοσηλεύονται τραυματισμένοι. 

Οδηγός και συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας διαπιστώθηκε πως φορούσαν κράνη. 

