Τροχαίο στην Καλλιθέα: Νεκρή η οδηγός της μοτοσικλέτας που παρέσυρε ηλικιωμένη

Έχασε τη μάχη για τη ζωή η οδηγός της μοτοσικλέτας η οποία το πρωί της Δευτέρας παρέσυρε μια ηλικιωμένη πεζό η οποία επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο στη Λεωφόρο Θησέως, στις Τζιτζιφιές στο ρεύμα προς Αθήνα.
Η ηλικιωμένη επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τη διερχόμενη μοτοσικλέτα.
Η οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η ηλικιωμένη γυναίκα όπως και ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά όπου νοσηλεύονται τραυματισμένοι.
Οδηγός και συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας διαπιστώθηκε πως φορούσαν κράνη.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.