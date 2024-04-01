Οφθαλμίατρος απέκρυπτε φορολογητέα ύλη με αγορές ακριβών ρολογιών

Υπόθεση μη έκδοσης αποδείξεων και απόκρυψης φορολογητέας ύλης μέσω αγοράς ακριβών ρολογιών χειρός από οφθαλμίατρο σε περιοχή διερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, κατά τα έτη 2019 έως 2024 ο γιατρός είχε προβεί στην απόκτηση 23 ρολογιών χειρός, συνολικής αξίας 161.300 ευρώ, τα οποία δε δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά του.

Για τις παραβάσεις που προέκυψαν θα ενημερωθεί η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.