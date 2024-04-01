Συναγερμός μετά από απειλή για ύποπτο αντικείμενο έξω από κατάστημα τράπεζας στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, σήμανε τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, στην αστυνομία.
Τον συναγερμό προκάλεσε μία γυναικεία τσάντα που εντοπίστηκε έξω από κατάστημα τράπεζας. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο ΤΕΕΜ, το οποίο δεν εντόπισε κάτι ύποπτο.
Για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκε η κυκλοφορία στην οδό Αλέκου Παναγούλη από τη συμβολή της με την οδό Μιλτιάδου.
