Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λήξη συναγερμού στη Νέα Ιωνία - Δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο στη γυναικεία τσάντα

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από το κατάστημα της τράπεζας εντοπίστηκε μία γυναικεία τσάντα - Κλειστή η Αλέκου Παναγούλη από τη συμβολή με την οδό Μιλτιάδου

UPDATE: 17:11
Περιπολικό

Συναγερμός μετά από απειλή για ύποπτο αντικείμενο έξω από κατάστημα τράπεζας στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, σήμανε τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, στην αστυνομία.

Τον συναγερμό προκάλεσε μία γυναικεία τσάντα που εντοπίστηκε έξω από κατάστημα τράπεζας. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο ΤΕΕΜ, το οποίο δεν εντόπισε κάτι ύποπτο.

Για λόγους ασφαλείας αποκλείστηκε η κυκλοφορία στην οδό Αλέκου Παναγούλη από τη συμβολή της με την οδό Μιλτιάδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark