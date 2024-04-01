Στη φυλακή δύο 24χρονοι για διαδικτυακές απάτες με κέρδη περίπου 355.000 ευρώ

Δύο νεαροί προφυλακίστηκαν για απάτες μέσω του Διαδικτύου, από τις οποίες φαίνεται να αποκόμισαν, ή αποπειράθηκαν να αποκομίσουν, περίπου 355.000 ευρώ. Πρόκειται για δύο 24χρονους, οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της 2ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης.

Για την ίδια υπόθεση - η οποία ήρθε στο φως μετά από έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ - κατηγορούνται δύο ακόμη 24χρονοι, εκ των οποίων ο ένας αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους και ο άλλος αναμένεται να απολογηθεί το επόμενο διάστημα.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται 26 περιπτώσεις απάτης (22 τετελεσμένες και 4 σε απόπειρα) που τελέστηκαν την περίοδο 2022/23.

Για να πετύχουν την εγκληματική τους δράση χρησιμοποιούσαν, όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, στοιχεία και κωδικούς τούς οποίους προμηθεύονταν προηγουμένως από το Dark Web (σκοτεινό δίκτυο).

Απολογούμενοι στην ανακρίτρια οι δύο προφυλακιστέοι φαίνεται να αποδέχθηκαν μέρος των πράξεών του, ενώ, κατά πληροφορίες, ανέφεραν ότι έχουν αποζημιώσει κάποια από τα θύματά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

