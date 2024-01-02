Χαρίτσης: Η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος πιο ακριβή στην Ευρώπη

Επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, με πρώτο σταθμό τη δυτική Θεσσαλία και περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταστροφής πριν από μερικούς μήνες, πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης μαζί με βουλευτές.

Ο Αλέξης Χαρίτσης συζήτησε με κατοίκους και φορείς, άκουσε και ανέδειξε τα προβλήματα και τις ανάγκες, ενώ πραγματοποίησε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές.

Η επίσκεψη ξεκίνησε στον Παλαμά και θα καταλήξει στη Λάρισα, όπου θα υπάρξει συνάντηση με τον νέο περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα.

Στο δημαρχείο του Δήμου Φαρκαδόνας έκανε την παρακάτω δήλωση ο κ. Χαρίτσης:

«Η νέα χρονιά βρήκε τους συμπολίτες μας να συνειδητοποιούν ότι τους περιμένουν νέες αυξήσεις στα τιμολόγια τους ρεύματος. Η κυβέρνηση δυστυχώς εμπαίζει την ελληνική κοινωνία, και προσπαθώντας με διάφορα τεχνάσματα όπως είναι τα πολύχρωμα τιμολόγια να αποκρύψει την ουσία. Η ουσία είναι ότι έχουμε μια χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία είναι η πιο ακριβή σε όλη την Ευρώπη, ακριβώς γιατί λειτουργεί με ολιγοπωλιακούς όρους, λειτουργεί με όρους καρτέλ. Αυτό είναι ένα επίτευγμα εντός εισαγωγικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι μια σοβαρή προσπάθεια, κρατική προσπάθεια για αποκλιμάκωση των τιμολογίων του ρεύματος που αυτή τη στιγμή βασανίζουν την ελληνική οικονομία, βασανίζουν την ελληνική κοινωνία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

