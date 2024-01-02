Καισαριανή: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 3 και 4-1-2024, καθ' όλο το 24ωρο, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Δαμάρεως, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως τη συμβολή της με την οδό Αντιστάσεως, περιοχής Δήμου Καισαριανής.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Ηρ. Σκοπευτηρίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

