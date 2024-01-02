Τροχαίο με τουλάχιστον 10 τραυματίες, ανάμεσά τους και Έλληνες, σημειώθηκε στη Βουλγαρία.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με νταλίκα, με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμους και να σταματήσει σε συστάδα δέντρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους 10 τραυματίες, που μεταφέρθηκαν με τρία ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, οι οκτώ διαθέτουν ελληνικά διαβατήρια και οι δύο ρουμάνικα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κανείς από τους τραυματίες δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 7 από τους τραυματίες Έλληνες πήραν ήδη εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ μία γυναίκα έμεινε για περαιτέρω εξετάσεις. Το 2ο λεωφορείο που ακολουθούσε θα τους μεταφέρει στη Σοφια.

Η σύγκρουση του λεωφορείου με την νταλίκα σημειώθηκε κοντά στα σύνορα της Βουλγαρίας με τη Ρουμανία. Το λεωφορείο είχε ρουμανικές πινακίδες, ενώ η νταλίκα είχε τουρκικές.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

