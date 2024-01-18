Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν την Πέμπτη οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Πασχάλη Συριτούδη και Γεώργιου Μιχαλόπουλου.

Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, 19 Ταξίαρχοι Γενικών Καθηκόντων ενώ 18 Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων αποστρατεύονται.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.

Στον βαθμό του υποστράτηγου προήχθησαν οι:

•ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ιωάννης

•ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ Παναγιώτης

•ΣΚΟΥΡΑΣ Ιωάννης

•ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Θωμάς

•ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Νικόλαος

•ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Αριστείδης

•ΣΤΑΓΑΚΗΣ Μαρίνος

•ΚΩΣΤΑΖΟΣ Πρωτοσίλαος

•ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος

•ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ Ανδρέας

•ΜΑΝΩΛΗΣ Ευάγγελος

•ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας

•ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗ Παναγιώτα

•ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος

•ΝΤΟΥΪΤΣΗΣ Φώτιος

•ΤΖΗΜΑΣ Γεώργιος

•ΛΑΣΚΟΣ Σπυρίδων

•ΘΑΝΟΣ Λουκάς

•ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ

Ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίθηκαν οι παρακάτω 18 Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από 30 ημέρες, με άλλο Προεδρικό Διάταγμα:

•ΚΕΣΕΛΙΔΗΣ Σταύρος

•ΔΑΒΑΛΟΣ Δημήτριος

•ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

•ΑΔΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος

•ΜΑΝΔΑΛΟΣ Παναγιώτης

•ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Βασίλειος

•ΑΛΕΞΑΚΗΣ Μιλτιάδης

•ΜΗΛΙΩΤΗΣ Χρήστος

•ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος

•ΤΕΤΡΑΔΗΣ Χαράλαμπος

•ΚΑΡΤΑΛΗΣ Παναγιώτης

•ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ Βασίλειος

•ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Βασίλειος

•ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ Ιωάννης

•ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ Γεώργιος

•ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ Απόστολος

•ΧΑΛΚΙΑΣ Κωνσταντίνος

•ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ Βασίλειος (Υγειονομικός)

Κρίθηκαν διατηρητέοι οι παρακάτω Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

•ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ Κωνσταντίνος

•ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γεώργιος

•ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗΣ Δημήτριος

•ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ Θεόδωρος

•ΚΩΣΤΗΣ Διονύσιος

•ΚΑΜΠΡΑΣ Αθανάσιος

•ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΣ Αθανάσιος

•ΜΑΓΓΑΣ Γεώργιος

•ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

•ΜΑΝΩΛΗΣ Νικόλαος

•ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος

•ΔΟΥΚΗΣ Γεώργιος

•ΔΗΜΑΚΑΡΕΑΣ Παναγιώτης

•ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ 'Αγγελος

•ΚΥΠΡΑΚΗΣ Σωτήριος

•ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Λάμπρος

•ΔΙΟΓΚΑΡΗΣ Σπυρίδων

•ΠΙΠΕΡΗΣ Ευάγγελος

•ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης

•ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ιωάννης

•ΜΠΑΣΜΠΑΝΑΣ Γεώργιος

•ΒΑΖΟΥΡΑΣ Ηλίας

•ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Χρήστος

•ΚΑΚΟΥΣΗΣ Κωνσταντίνος

•ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ

•ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ Λυκούργος

•ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Βασίλειος

•ΠΛΑΤΙΑΣ Κωνσταντίνος

•ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ Δημήτριος

•ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος (Υγειονομικός)

•ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ιωάννης (Υγειονομικός)

•ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Στέφανος (Υγειονομικός)

•ΚΑΛΥΒΑΣ Χρήστος (Υγειονομικός)

•ΛΑΓΙΟΣ Μιχαήλ (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)

