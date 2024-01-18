Μεσσήνη: 48χρονος οδηγός μηχανής νεκρός μετά από σε τροχαίο με εγκατάλειψη

Ένας 48χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, νωρίς σήμερα το βράδυ, στην πόλη της Μεσσήνης.
Η μηχανή που οδηγούσε ο 48χρονος συγκρούστηκε με ΙΧ όχημα στην 7η επαρχιακή οδό, στην έξοδο της Μεσσήνης.
Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός της μηχανής βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του ΙΧ οχήματος το εγκατέλειψε στο σημείο και αναζητείται.
Προανάκριση για τα αιτία του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Μεσσήνης ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το αυτοκίνητο να ήταν κλεμμένο.
