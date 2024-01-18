Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεσσήνη: 48χρονος οδηγός μηχανής νεκρός μετά από σε τροχαίο με εγκατάλειψη

Η μηχανή που οδηγούσε ο 48χρονος συγκρούστηκε με ΙΧ όχημα στην 7η επαρχιακή οδό, στην έξοδο της Μεσσήνης.

Μεσσήνη: 48χρονος οδηγός μηχανής νεκρός μετά από σε τροχαίο με εγκατάλειψη

Ένας 48χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, νωρίς σήμερα το βράδυ, στην πόλη της Μεσσήνης.

Η μηχανή που οδηγούσε ο 48χρονος συγκρούστηκε με ΙΧ όχημα στην 7η επαρχιακή οδό, στην έξοδο της Μεσσήνης.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός της μηχανής βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του ΙΧ οχήματος το εγκατέλειψε στο σημείο και αναζητείται.

Προανάκριση για τα αιτία του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Μεσσήνης ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το αυτοκίνητο να ήταν κλεμμένο.

Πηγή: ertnews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μηχανή τροχαίο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark