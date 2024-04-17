Τροχαίο στη Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων - Τέσσερις τραυματίες

Tροχαίο έλαβε χώρα αργά το βράδυ της Τρίτης στη Λάρισα, στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr το συμβάν έγινε στο ύψος της συνοικίας της Νέας Σμύρνης, στο ύψος της εξόδου της πόλης προς Θεσσαλονίκη, μετά από βενζινάδικο, όταν υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία Λάρισας, αρχικά αυτοκίνητο συγκρούστηκε σε προπορευόμενο, ενώ στη συνέχεια ενεπλάκη και όχημα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τμήματα και από τα τρία αυτοκίνητα μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τα οποία μετέφεραν συνολικά τέσσερις τραυματίες στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Κατά τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, πρόκειται για δύο νεαρά άτομα έναν άντρα και μία γυναίκα και άλλα δύο άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

