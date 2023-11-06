Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δύο συλλήψεις για τη διαρροή αμμωνίας σε επιχείρηση στου Ρέντη

Κατά την προανάκριση προέκυψε πως ο τραυματισμός του εργαζομένου είναι εργατικό ατύχημα

Διαρροή αμμωνίας

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός 

Σε δυο συλλήψεις, του τεχνικού ασφαλείας και του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης στου Ρέντη για τον τραυματισμό εργαζομένου το πρωί λόγω διαρροής αμμωνίας προχώρησε η αστυνομία. Κατά την προανάκριση προέκυψε πως ο τραυματισμός του εργαζομένου είναι εργατικό ατύχημα.

Ο εργαζόμενος διακομίσθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, καθώς εντοπίσθηκε λιπόθυμος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ο τραυματίας είχε ανασυρθεί από συναδέλφους του και είχε παραληφθεί από το ΕΚΑΒ πριν φθάσει επί τόπου η Πυροσβεστική. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο τραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κηφισός εργατικό ατύχημα συλλήψεις
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark