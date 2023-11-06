Δύο συλλήψεις για τη διαρροή αμμωνίας σε επιχείρηση στου Ρέντη

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σε δυο συλλήψεις, του τεχνικού ασφαλείας και του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης στου Ρέντη για τον τραυματισμό εργαζομένου το πρωί λόγω διαρροής αμμωνίας προχώρησε η αστυνομία. Κατά την προανάκριση προέκυψε πως ο τραυματισμός του εργαζομένου είναι εργατικό ατύχημα.

Ο εργαζόμενος διακομίσθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, καθώς εντοπίσθηκε λιπόθυμος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ο τραυματίας είχε ανασυρθεί από συναδέλφους του και είχε παραληφθεί από το ΕΚΑΒ πριν φθάσει επί τόπου η Πυροσβεστική. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο τραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.