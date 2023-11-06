Το νέο Δ.Σ. του ΕΟΦ: Πρόεδρος ο Ευάγγελος Μανωλόπουλος

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη διορίστηκε ως Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ο Ευάγγελος Μανωλόπουλος, Καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Αντιπρόεδρος Α’, ο Διομήδης Λυμπέρης, Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.

Αντιπρόεδρος Β’, ο Σπυρίδων Σαπουνάς, Ιατρός Ενδοκρινολόγος, με αρμοδιότητα ζητήματα επιστημονικών ερευνών και δράσεων.

Τακτικό Μέλος η Μαρία Κωνσταντή, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αναπληρωτή τον Γεώργιο Παπαζήση, Καθηγητή φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ.

Τακτικό Μέλος, ο Γεώργιος Χαμηλός, Καθηγητής Μικροβιολογίας-Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βασιλόπουλο, Καθηγητή Αιματολογίας-Μοριακής Ιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

