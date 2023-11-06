Με σύνθημα «Thessaloniki Flyover: Πηγαίνει τη Θεσσαλονίκη στο αύριο» και παρουσία πλήθους προσκεκλημένων πραγματοποιήθηκε η αποψινή εκδήλωση παρουσίασης του έργου της αναβάθμισης της περιφερειακής οδού, από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Μετά την παρουσίαση η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δέχτηκε ερωτήσεις από τους παριστάμενους και απαντώντας σε αυτή της Voria, ο υφυπουργός, Νίκος Ταχιάος, είπε πως το πρώτο εργοτάξιο στον δρόμο θα στηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Πρώτος πήρε το λόγο ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, τονίζοντας την αξία, την αναγκαιότητα και την ωφελιμότητα του έργου. «Κάθε έργο τέτοιου μεγέθους συνεπάγεται δυσκολίες και επιπτώσεις», υπογράμμισε καθώς έχει άλλωστε στην ευθύνη του τα μέτρα άμβλυνσης των συνεπειών κατά την κατασκευή του έργου.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέρθηκε σε σειρά έργων του υπουργείου στην περιοχή, όπως ο άξονας Θεσσαλονίκη - Έδεσσα, η οδική και σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού, η σύνδεση του νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Φίλυρο, τα αντιπλημμυρικά έργα σε Λαχαναγορά, Καλαμαριά και Ωραιόκαστρο, το νέο Δικαστικό Μέγαρο, 16 βιοκλιματικά σχολεία, το νέο Ολοήμερο στον Εύοσμο, το Περιφερειακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας κτλ.

Ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι το μετρό θα λειτουργήσει το 2024 και σε έξι μήνες θα λειτουργήσει η επέκταση στην Καλαμαριά, ενώ σημείωσε ότι άρχισαν οι πρόδρομες εργασίες για την επέκτασή του δυτικά.

Το Fly Over ξεκινά, είπε ο κ. Σταϊκούρας και αναφερόμενος στο έργο έκανε λόγο για «πολλαπλά οφέλη στη Θεσσαλονίκη από τη δωρεάν ταχεία ασφαλή παράκαμψη του πολεοδομικού συγκροτήματος, για αύξηση ασφάλειας των μετακινήσεων, για περιβαλλοντική αναβάθμιση, για αύξηση της μέσης ταχύτητας σε όσους κινούνται εκτός κέντρου, για σημαντική βοήθεια στον τουρισμό, για δραστική μειωση του χρόνου και του κόστους μεταφορών, για αύξηση της αγωνιστικότητας δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, χωρίς διόδια».

Ο υπουργός έκανε λόγο για «εμβληματικό έργο» και είπε ότι «επιβάρυνση της καθημερινότητας θα υπάρξει για ένα διάστημα, αλλά τέτοια επιβάρυνση ήδη υπάρχει. Προσπάθειες μείωσης των επιπτώσεων κάνουμε από τον Ιούλιο». Ανέφερε μάλιστα ότι τα 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία θα προστεθούν στον στόλο του ΟΑΔΘ μέχρι τέλος του Απριλίου 2024, ενώ χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη «πόλη ολιστικής ανάπτυξης».

Ο εκπρόσωπός της αναδόχου εταιρίας ειδικού σκοπού «Κεδρηνός Λόφος» μεταξύ άλλων είπε ότι περισσότεροι απο 1.000 εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στη διάρκεια κατασκευής του έργου. «Δεν είναι πρόσκαιρη λύση το Fly Οver», εξήγησε.

Η υφυπουργός Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, υπογράμμισε τη δυνατότητα αφαίρεσης χιλιάδων αυτοκινήτων από την καθημερινότητα μέσα απο τα νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων, που άρχισαν να λειτουργούν ήδη.

Ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος έκανε την κεντρική παρουσίαση του έργου κάνοντας λόγο για «δαιμονοποίηση του έργου διότι κουβαλά την εμπειρία του μετρό. Θα βοηθούσε να ξεκινήσει η κατασκευή του Fly Οver μετά τη λειτουργία του μετρό για λόγους ψυχολογίας».

Η περιφερειακή είχε φτάσει στα όριά της το 2000 και σήμερα είμαστε στα επίπεδα του 2009, είπε ο κ. Ταχιάος και πρόσθεσε πως σε τρία χρόνια η πόλη θα έφτανε στα όριά της.

«Όσοι επιδιώκουν να ναυαγήσει το έργο χρεώνουν το Δημόσιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει από τη συγκεκριμένη σύμβαση το Ελληνικό Δημόσιο», ξεκαθάρισε.

Ενδιαφέρον είχε και το ιστορικό του έργου όπως το παρουσίασε ο κ. Ταχιάος. Το 2010 προβλέφθηκε με τη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών και Μεταφορών για τη Θεσσαλονίκη. Την περίοδο 2015-2019 υπήρξε παύση ωρίμανσης του έργου ελλείψει χρηματοδότησης και προσφυγής στο ΣτΕ.

Τόνισε επίσης ότι τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι σημαντικότατα παρά την αύξηση, τον διπλασιασμό, των εξυπηρετούμενων οχημάτων.

Ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι το νέο ανώτατο όριο ταχύτητας στην περιφερειακή οδό στη διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι 60 χλμ/ώρα.

«Θα υπάρξει αναστάτωση και ταλαιπωρία. Να προσαρμοστούμε σε μια νέα πραγματικότητα. Θα ελεγχθεί αυστηρά η παράνομη στάθμευση. Ήδη η παρουσία της αστυνομίας στην πόλη είναι εμφανής. Άσκοπες μετακινήσεις φέρνουν απαγορεύσεις», συμπλήρωσε ο κ. Ταχιάος.

