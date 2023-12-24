Χριστουγεννιάτικο γεύμα αγάπης για τους αστέγους παρέχει αύριο Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι ο δήμος Αθηναίων στο Κλειστό Γυμναστήριο Ρουφ.

Το γεύμα διοργανώνει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), ώστε οι ευάλωτοι συνάνθρωποί μας να νιώσουν τη ζεστασιά των Χριστουγέννων.

Στο Δήμο Πειραιά για τρίτη συνεχόμενη ημέρα (είχαν προηγηθεί ανάλογες δραστηριότητες στις 23 και 24/12) τη Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά ΚΟ.Δ.Ε.Π. όπως ανακοίνωσε «για ακόμη μία φορά στηρίζει τους άστεγους διανέμοντας τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς γεύματα στους διαμένοντες στο λιμάνι του Πειραιά και στον Ξενώνα Φιλοξενίας Αστέγων “Ανακούφιση”».

