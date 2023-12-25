Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι στην Νέα Αρτάκη – Εντοπίστηκε σε κωματώδη κατάσταση

Πτώση ενός άνδρα με καταγωγή από το Πακιστάν σημειώθηκε από δεύτερο όροφο διαμερίσματος στην Νέα Αρτάκη το βράδυ της Κυριακής 24/12.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00. Ο άτυχος άνδρας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο άνδρας εντοπίστηκε σε κωματώδη κατάσταση στον δρόμο από περαστικούς. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα εθελοντές της Ομάδας Έρευνας και διάσωσης Εύβοιας για τις πρώτες βοήθειες.

Αστυνομικοί του ΑΤ Χαλκίδας βρέθηκαν άμεσα στο σημείο καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε και τον οδήγησε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

