Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη, με μια 19χρονη κοπέλα να χάνει τη ζωή της σε μετωπική σύγκρουση δύο Ι.Χ αυτοκινήτων στην εθνική οδό Αλεξανδρούπολης- Φερών.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που ακολουθούσαν, το αυτοκίνητο της κοπέλας, η οποία κατάγεται από το χωριό Πόρος Φερών, φαίνεται να είχε πρόβλημα στη ρόδα και έφυγε στη στροφή, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εκεί συγκρούστηκε με αυτοκίνητο μάρκας Μερσεντές με τρεις επιβάτες από την περιοχή της Ορεστιάδας, οι οποίοι τραυματίστηκαν και διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους όπως λένε οι πληροφορίες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.