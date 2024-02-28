Οι χρήστες μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων αντιστοιχούν στο 19% του συνόλου των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρώπη των 27.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των αναβατών δίκυκλων που χάνονται σε τροχαία δυστυχήματα είναι διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, φτάνοντας το 36% επί του συνόλου (European Road Safety Observatory, 2019).

Τα δημοσιευμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια ήταν και εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για τους αναβάτες μοτοσικλέτας καθώς, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία σε ολόκληρη την ΕΕ, οι δικυκλιστές διατρέχουν 16 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμπλοκής σε θανατηφόρο τροχαίο σε σχέση με τους οδηγούς αυτοκινήτου.

To 2020, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό θανάτων μοτοσικλετιστών στην Ε.Ε. (32,2%), ενώ ακολούθησε η Κύπρος με ποσοστό 29.2% (Eurostat, 2022).

Στην Ελλάδα, το 37% των θανάτων από τροχαίες συγκρούσεις είναι νέοι αναβάτες μοτοσικλέτας, ενώ στην Κύπρο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 34%. Και τα δύο ποσοστά αποτελούν από τα πιο υψηλά ποσοστά στην Ε.Ε.

Επιπλέον, στην Ελλάδα το 2018, το 66% των νεκρών μοτοσικλετιστών δεν φορούσε κράνος, ενώ στην Κύπρο, μεταξύ 2018-2020, αυτό το ποσοστό ήταν 50%. Το 75% των θανάτων των μοτοσικλετιστών οφείλεται σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τα τροχαία είναι η πιο συχνή αιτία βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, σοβαρή αιτία θανάτου για νέους 19 έως 25 ετών. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα έρευνας που έκανε το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς».

Οι πιο συχνές αιτίες ατυχημάτων μεταξύ μοτοσικλετών και αυτοκινήτων είναι η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών, οι ξαφνικές στάσεις (όταν οι οδηγοί αυτοκινήτου ακολουθούν πολύ κοντά και στο πίσω άκρο τις μοτοσικλέτες) και το άνοιγμα της πόρτας. Επίσης, οι διασταυρώσεις είναι επικίνδυνα μέρη για τους μοτοσικλετιστές, αφού το 70% των ατυχημάτων με μηχανές συμβαίνουν σε σταυροδρόμια. Τέλος, οι αλλαγές λωρίδας κυκλοφορίας είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ατυχήματος με μοτοσικλέτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

