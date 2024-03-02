Ποδαρικό με το.. αριστερό έκανε ο Μάρτιος για 196 οδηγούς που πιάστηκαν στο δόκανο της Τροχαίας Αττικής για σειρά παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τις 6 το πρωί της Παρασκευής έως την ίδια ώρα του Σαββάτου.

Συνολικά 19 οδηγοί παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ βεβαιώθηκαν 252 κλήσεις (πρόστιμα), 49 οχήματα ακινητοποιήθηκαν, και οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής αφαίρεσαν 64 διπλώματα οδήγησης, 57 άδειες κυκλοφορίας και 44 πινακίδες.

Οι περισσότερες παραβάσεις (39) αφορούσαν τη μη χρήση ζωνών ασφαλείας και κράνους (30). Το αλκοολόμετρο εντόπισε 29 οδηγούς που είχαν πιει ένα ή και περισσότερα ποτηράκια παραπάνω, ενώ 21 οδηγοί εντοπίστηκαν από τα ραντάρ της τροχαίας να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα.

Τέσσερις οδηγοί παραβίασαν τον ερυθρό σηματοδότη, ισάριθμοι μιλούσαν στο κινητό τους τηλέφωνο, τρεις έκαναν επίδειξη ικανοτήτων, ένας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ εντοπίστηκαν 11 οχήματα που δεν είχαν περάσει ΚΤΕΟ, τέσσερα που έκαναν υπερβολικό θόρυβο και τρία ανασφάλιστα. Πρόστιμο βεβαιώθηκε σε οδηγό ταξί επειδή επέλεγε πελάτες, ενώ καταγράφηκαν άλλες 136 παραβάσεις.

Οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής έλεγξαν συνολικά 579 ΙΧ, 60 οχήματα Δημόσιας Χρήσης, 162 μοτοσυκλέτες και 33 μοτοποδήλατα.

