Λήστεψαν και χτύπησαν 83χρονη στο σπίτι της στη Γλυφάδα

Αντιμέτωπη με τρία άγνωστα άτομα βρέθηκε στις 03:30 τα ξημερώματα, μια 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στην Γλυφάδα.

Οι κακοποιοί έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, κατάφεραν να παραβιάσουν την είσοδο της γυναίκας, στην οδό Αττικής και να ανέβουν στον πρώτο όροφο του σπιτιού.

Πήγαν στο υπνοδωμάτιο της όπου την ξύπνησαν και ζητούσαν επίμονα να τους αποκαλύψει που έκρυβε τα χρήματα της. Όταν μάλιστα αντέδρασε, δεν δίστασαν να την χτυπήσουν.

Τελικά οι ληστές, κατάφεραν να εντοπίσουν το ποσό των 1.400 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγαν.



Πηγή: skai.gr

