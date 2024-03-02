Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 28χρονος που είχε στο σπίτι του πάνω από ένα κιλό ακατέργαστη κάνναβη

Στον εντοπισμό και στη σύλληψη 28χρονου, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που έγινε στην οικία του συλληφθέντα στην περιοχή της Τούμπας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κιλό και 435 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, χωρισμένη σε τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του. Οπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, το προαναφερόμενο συμβάν έγινε χθες το απόγευμα, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

