Βαρέλια και σακούλες που περιείχαν συνολικά 48 κιλά και 880 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία εντός οικοπέδου στην Τροιζήνα.

Επίσης σε άλλο σημείο του οικοπέδου βρέθηκαν 50 τμήματα ξερών κορμών δενδρυλλίων κάνναβης, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε εξοπλισμός καλλιέργειας.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών του Αστυνομικού Τμήματος Τροιζήνας, προέκυψε ότι τα τα παραπάνω ανευρεθέντα ανήκουν σε 58χρονο και συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία δρώντας μεθοδικά και στοχευμένα, τον εντόπισε πλησίον της οικίας του, σε διπλανό οικόπεδο.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και έτερων εμπλεκόμενων, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη χθες, Τρίτη, ένας 71χρονος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για παράνομη απασχόληση μη νόμιμων αλλοδαπών και διευκόλυνση της παράνομης διαμονής τους στη χώρα.Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.