Αίγινα: Συνελήφθη 36χρονος για το βιασμό της ανήλικης κόρης της συντρόφου του

Στη σύλληψη ενός 36χρονου Αλβανού υπηκόου στην Αίγινα που κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, περί όπλων και περί ναρκωτικών, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 36χρονος φέρεται να ασελγούσε από το 2013 στην ανήλικη κόρη της 50χρονης συντρόφου του, επίσης αλβανικής υπηκοότητας, η οποία συνελήφθη και αυτή, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το περιστατικό φέρεται να κατήγγειλε η ίδια η 25χρονη ενήλικη, πλέον, παθούσα σε κοινωνική λειτουργό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η ίδια φέρεται να έχει ισχυριστεί ότι ο 36χρονος, αφού βιντεοσκοπούσε τις ασελγείς πράξεις, την απειλούσε ότι θα τις δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο.

Μετά από έρευνα στην κατοχή και στην οικία των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1505 γραμμ. κάνναβης,

-αεροβόλο πιστόλι,

-4 μαχαίρια,

-το χρηματικό ποσό των 18.275 ευρώ,

-3 ζυγαριές ακριβείας, τρίφτης και

-3 κινητά τηλέφωνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

