Παρούσα στην Κυριακάτικη βόλτα των Αθηναίων ήταν και η… Τροχαία, με τους αστυνομικούς να διενεργούν ελέγχους στο σύνολο του Λεκανοπεδίου Αττικής και να «κόβουν» 192 κλήσεις και να παραπέμπουν 17 οδηγούς στη δικαιοσύνη για σωρεία παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τις 6 το πρωί της Κυριακής έως την ίδια ώρα του Σαββάτου.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής έκαναν ελέγχους σε 627 οχήματα (432 ΙΧ, 15 ΔΧ και 180 μοτοσυκλέτες) και βεβαίωσαν 209 παραβάσεις από 154 οδηγούς. Σε 19 περιπτώσεις τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν, ενώ αφαιρέθηκαν 37 διπλώματα οδήγησης, 34 άδειες κυκλοφορίας και 12 πινακίδες.

Οι περισσότερες παραβάσεις (29) αφορούσαν τη μη χρήση ζωνών ασφαλείας και κράνους (15), ενώ 24 οδηγοί εντοπίστηκαν από τα αλκοολόμετρα να έχουν καταναλώσει μεγαλύτερη του επιτρεπομένου ποσότητα αλκοόλ.

Σε 14 περιπτώσεις οι οδηγοί έτρεψαν με υπερβολική ταχύτητα δύο έκαναν επίδειξη ικανοτήτων, ένας παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και 15 παραβίασαν άλλες ρυθμιστικές πινακίδες. Εντοπίστηκαν τέσσερα οχήματα ανασφάλιστα, τρία που δεν είχαν περάσει ΚΤΕΟ, ενώ καταγράφηκαν άλλες 115 παραβάσεις.

