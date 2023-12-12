Σε καθολική αποχή από τα καθήκοντά τους προχωρούν έως τις 5/1/2024 οι δικηγόροι της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας την ανάκληση του φορολογικού νομοσχεδίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ αντιδρούν και στις επικείμενες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε η κλιμάκωση των αντιδράσεων και το πλαίσιο των κινητοποιήσεων. Μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τις ποινικές υποθέσεις, οι δικηγόροι της πόλης θα απέχουν από δίκες με κρατούμενους, των οποίων λήγει η 18μηνη προσωρινή κράτηση ακόμη κι από ανακρίσεις (οι διαδικασίες αυτές ήταν εκτός πλαισίου αποχής το προηγούμενο διάστημα). Αποφασίστηκε, επίσης, συμμετοχή σε συλλαλητήριο τις επόμενες μέρες μαζί με άλλους επαγγελματικούς φορείς της Θεσσαλονίκης.

Για την περαιτέρω στάση τους οι δικηγόροι θα λάβουν απόφαση σε νέα Γενική Συνέλευση που ορίστηκε για τις 5/1/2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.