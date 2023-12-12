Θρήνος στην οικογένεια της ΑΕΚ και ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Κώστας Νεστορίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.

Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους παίκτες στα χρονικά της Ελλάδας αφήνοντας το αποτύπωμά του στην ιστορία της «Ένωσης», την οποία ακολουθούσε πιστά παρά τα προβλήματα υγείας που είχε τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα έζησε τη χαρά να μπει στο νέο γήπεδο της ομάδας αλλά και να πανηγυρίσει κοντά της το τελευταίο νταμπλ.

Ο Δραμινός, που έπαιξε επίσης σε Πανιώνιο, Ελλάς Μοσχάτου και Ελλάς Μελβούρνης, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο με την ΑΕΚ, ενώ ήταν και 17 φορές διεθνής με την Εθνική ομάδα.

Ο μύθος του θα ζει για πάντα, με τη μορφή του αποτυπωμένη σε μια από τις γωνίες της Opap Arena.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η οικογένεια της ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνούν την απώλεια μιας από τις μεγαλύτερες μορφές της ιστορίας του αθλήματος στη χώρα μας. Ο Κώστας Νεστορίδης έφυγε από τη ζωή στα 93 του χρόνια, έχοντας παλέψει στο τελευταίο χρονικό διάστημα με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ένας από τους κορυφαίους της ιστορίας της ΑΕΚ, ένας μύθος του ελληνικού ποδοσφαίρου που «σημάδεψε» μια ολόκληρη εποχή, έφυγε για το τελευταίο ταξίδι του, βυθίζοντας στη θλίψη όλους εκείνους που πρόλαβαν να γίνουν μάρτυρες του ποδοσφαιρικού του μεγαλείου, αλλά και τους νεότερους που μεγάλωσαν με τον μύθο του.

Ο Κώστας Νεστορίδης ήταν ένας από τους μεγαλύτερους βιρτουόζους που εμφανίστηκαν στα γήπεδά μας. Είχε καταγωγή από τoν Πόντο και ήταν γεννημένος στις 15 Μαρτίου του 1930 στη Δράμα, όμως στα χρόνια της κατοχής ακολούθησε την οικογένειά του στην Αθήνα. Σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στον σύλλογο Ελλάδα Μοσχάτου και στα τέλη της δεκαετίας του ’40 βρέθηκε στον Πανιώνιο.

Το 1955 ήρθε η ώρα της μεταγραφής στην ΑΕΚ. Ο ίδιος προτίμησε την ΑΕΚ λόγω της προσφυγικής προέλευσής της, όμως η διοίκηση του Πανιωνίου αρνήθηκε να τον παραχωρήσει. Έτσι, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν τότε, ήρθε στην «Ένωση» με «διετή αποκλεισμό». Μέχρι το 1957 μετείχε μόνο σε φιλικούς αγώνες, αλλά από την περίοδο 1957-58 ήταν πλέον ελεύθερος να αγωνιστεί στην ΑΕΚ και σε επίσημα ματς.

Μέχρι το 1965, σε αγώνες Πρωταθλήματος Αθηνών, Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Ελλάδας και Κυπέλλων Ευρώπης, πέτυχε συνολικά 228 γκολ, εκ των οποίων τα 141 στην Α’ Εθνική. Την περίοδο 1958-59 κέρδισε για πρώτη φορά τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο Πρωτάθλημα Ελλάδας με 21 γκολ σε 18 ματς. Ακολουθεί η καθιέρωση της Α’ Εθνικής, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στις πρώτες τέσσερις σεζόν (1959-63) με 33, 27, 29 και 24 γκολ αντίστοιχα. Είχε αναδειχθεί δηλαδή πρώτος σκόρερ σε πέντε διαδοχικά Πρωταθλήματα!

Είχε σημειώσει μία φορά «πενταρέ» (με Ηρακλή 5-0 το 1963) ένα «καρέ» και δώδεκα χατ-τρικ, ενώ αξέχαστα έχουν μείνει τα γκολ που σημείωνε με εκτελέσεις κόρνερ! Ηταν ο άνθρωπος-γκολ που αναγνωριζόταν και λατρευόταν από τους φιλάθλους για τα επιτεύγματά του ακόμα και πολλές δεκαετίες μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Κορυφαία στιγμή του ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ το 1963, ο πρώτος τίτλος της ομάδας μεταπολεμικά και ο πρώτος σε επίπεδο Α Εθνικής. Από την ΑΕΚ αποχώρησε το 1966 και αργότερα, ως προπονητής, κάθισε και στον πάγκο της σε 15 αγώνες Πρωταθλήματος το 1983 και το 1984.

Ο Κώστας Νεστορίδης παίρνει μαζί του την αγάπη και την αναγνώριση όλων μας. Η ΠΑΕ ΑΕΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος και συμμετέχει στο πένθος τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.