Με τρακτέρ και ανάβοντας πυρσούς οι αγρότες στα Τρίκαλα προχωρούν στον συμβολικό αποκλεισμό και για δυο ώρες του κόμβου του Μεγαλοχωρίου, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο αγώνας για την επιβίωσή τους, συνεχίζεται.

Ο αποκλεισμός ξεκίνησε στις 12.00 και θα διαρκέσει έως τις 14.00, με τους αγρότες να παρατάσσουν τα τρακτέρ τους στις εισόδους του κυκλικού κόμβου, σε συνεννόηση με την Ελληνική Αστυνομία. Υποστηρίζουν ότι σε μια εβδομάδα ξεκινά η περίοδος της σποράς και εκείνοι, ακόμη χρωστούν το κόστος παραγωγής του περσινού έτους.

Μάλιστα, εκφράζεται η διάθεση να παραμείνουν σε θέσεις μάχης μέχρι τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την επόμενη εβδομάδα.

