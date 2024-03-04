Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, οι δύο 20χρονοι που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία ότι απείλησαν έναν 16χρονο, υποχρεώνοντάς τον να τους παραδώσει την μπλούζα που φορούσε, η οποία έφερε διακριτικά ομάδας.

Σε βάρος τους είχε απαγγελθεί ποινική δίωξη για ληστεία, απειλή, εξύβριση και πράξεις που συνδέονται με τον αθλητικό νόμο.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε ότι συνέβη το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης στην οδό Αγίου Δημητρίου. Ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους αρνήθηκε την ουσιαστική συμμετοχή του στις πράξεις, ενώ ο άλλος παραδέχθηκε μόνο ότι ζήτησε από τον ανήλικο να του παραδώσει την μπλούζα, χωρίς να τον απειλήσει ή να τον εξυβρίσει.

Στον πρώτο επιβλήθηκε ο όρος της απαγόρευσης προσέγγισης αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ στον δεύτερο οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, όταν αγωνίζεται η ομάδα του σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.