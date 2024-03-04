«Δεν σας φοβάμαι» απαντά η Σοφία Νικολάου μετά τη βόμβα σε λάθος σημείο

Δεν σας φοβάμαι, απαντά η πρώην γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου στα μέλη της «Σύμπραξης Εκδίκησης», μετά την αποκάλυψη ότι στους προφυλακισθέντες για την υπόθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης αποδίδεται και η απόπειρα εις βάρος της.

Στην ανακοίνωσή της η κ. Νικολάου αναφέρει: «Δεν σας φοβάμαι. Αυτή είναι η απάντησή μου σε όλους τους τρομοκράτες οι οποίοι έχουν προσπαθήσει κατα καιρούς να κάμψουν την αποφασιστικότητά μου απέναντι στο κοινό έγκλημα και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής στην προηγούμενη κυβερνητική περίοδο.

Τελευταίο κρούσμα η λανθασμένη τοποθέτηση μίας χειροβομβίδας είκοσι μέτρα μακριά από το σπίτι μου, από ανθρώπους που εξακολουθούν να με «θυμούνται», προφανώς διότι πολύ απλά έκανα σωστά τη δουλειά μου.

Η νέα τρομοκρατική αυτή επίθεση προς το πρόσωπό μου δεν είναι η πρώτη. Έχουν προηγηθεί δύο περιστατικά κατά τα οποία έριξαν τρικάκια έξω από το δικηγορικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και η δημιουργία γκράφιτι σε τοίχο της οδού Πανεπιστημίου, όπου με χαρακτήριζαν δολοφόνο κρατουμένων, επειδή δεν είχα κάνει πίσω στους εκβιασμούς του αρχιδολοφόνου της 17 Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα.

Ούτε τότε φοβήθηκα, όπως επίσης δεν φοβήθηκα όταν θέλοντας να πετύχει την εκλογική μου εξόντωση και μόνο, πολιτικός μου αντίπαλος «κάρφωσε» στο Ίντερνετ την διεύθυνση του σπιτιού μου -εκεί όπου κοιμίζω τα τρία μωρά παιδιά μου- διευκολύνοντας έτσι τους τρομοκράτες».



