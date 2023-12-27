Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, εστάλησαν σήμερα προς όλες τις εταιρείες που διαθέτουν μηχανήματα έργου, κατεπείγουσες επιστολές στις οποίες οι εταιρείες έχουν την υποχρέωση να αποτυπώσουν τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν σε περίπτωση έντονων χιονοπτώσεων.

Οι επιστολές εστάλησαν σε συνέχεια της της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 22/12 με αντικείμενο το σχεδιασμό και το συντονισμό για την αποτελεσματική διαχείριση ενδεχόμενων ακραίων καιρικών φαινομένων, κυρίως στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Στους πίνακες που έχει αποστείλει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι ιδιοκτήτες των εταιρειών θα πρέπει να συμπληρώσουν εντός τριών εργάσιμων ημερών:

• το σύνολο των διαθέσιμων μηχανημάτων έργου, που μπορούν να καταστούν άμεσα διαθέσιμα προς χρήση, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου ανά περιφέρεια

• την έδρα και το χώρο στάθμευσης/διατήρησης των μηχανημάτων

• αναλυτικά στοιχεία χειριστών μηχανημάτων έργου ανά μηχάνημα καθώς και πρόσθετων χειριστών που πληρούν τις προϋποθέσεις επάρκειας χειρισμού μηχανημάτων έργου

• βασικά χαρακτηριστικά, είδος και στοιχεία άδειας, αριθμού κυκλοφορίας εκάστου μηχανήματος

• εκκρεμείς αιτήσεις για αδειοδότηση πάσης φύσεως μηχανημάτων αποχιονισμού, με αριθμούς πρωτοκόλλου και εκκρεμή υπηρεσία αίτησης

• στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας για άμεση επικοινωνία, συνδρομή και μετάβαση στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας εφόσον συντρέξει ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας για ενδεχόμενο χιονόπτωσης.

