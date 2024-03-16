Σήμερα Σάββατο και αύριο, Κυριακή, αναμένεται να κορυφωθεί η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας με τα μέτρα της Τροχαίας να είναι αυξημένα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, εχθές, από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα πέρασαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, σχεδόν 60 χιλιάδες αυτοκίνητα (32.500 από την Αθηνών- Κορίνθου και 27.374 από την Αθηνών - Λαμίας).

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Επίσης, σε ισχύ βρίσκεται από χθες η απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Αυξημενη η κίνηση και στα λιμάνια

Σήμερα από Πειραιά για Κυκλάδες αναμένεται να διεξαχθούν 6 δρομολόγια με πάνω από 3 χιλιάδες επιβάτες.

Από Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 3 δρομολόγια με 2.600 επιβάτες και από Λαύριο άλλα 3 δρομολόγια με 1000 επιβάτες.

* Χθες (Παρασκευή) από Πειραιά για Κυκλάδες έφυγαν 12.589 επιβάτες με 12 δρομολόγια και για Αργοσαρωνικό 6214 επιβάτες με 26 δρομολόγια.

* Από Ραφήνα διεξήχθησαν 6 δρομολόγια και ταξίδεψαν 4919 επιβάτες και από Λαύριο άλλα 6 δρομολόγια και ταξίδεψαν 1469 επιβάτες.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.