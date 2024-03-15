Νεαρός καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επειδή προέτρεψε μία 17χρονη να προκαλέσει με μαχαίρι ακρωτηριασμό των γεννητικών της οργάνων, ενώ, υπό την απειλή δημοσίευσης γυμνών φωτογραφιών που κατείχε παράνομα, την ανάγκασε να αυτοτραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο, χαράσσοντας τις λέξεις «Συγγνώμη» και «Αλήθεια» στο σώμα της.

Η πρωτοφανής υπόθεση απασχόλησε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης που επέβαλε στον 23χρονο, σήμερα, κατηγορούμενο, συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών. Οι δικαστές διέταξαν την έκτιση μέρους της παραπάνω ποινής και συγκεκριμένα για 3 μήνες, ενώ το υπόλοιπο το ανέστειλαν. Ο καταδικασθείς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ούτε παραστάθηκε με πληρεξούσιο δικηγόρου. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στις αρχές του 2021 από τη μητέρα της παθούσας. Η ίδια είχε αντιληφθεί το προηγούμενο διάστημα αλλαγές στη συμπεριφορά της 17χρονης- τότε- κόρης της, ενώ η… σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει ήταν όταν η ανήλικη απευθυνόμενη στην μητέρα τής ζήτησε βοήθεια για να βάλει τέλος στον εφιάλτη που βίωνε, αποκαλύπτοντας, μάλιστα, πως δεχόταν απειλές για τη ζωή της και γι’ αυτό το λόγο αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2017, όταν η ανήλικη γνώρισε τον δράστη μέσω κοινών φίλων τους. Λίγους μήνες αργότερα, όπως εκείνος διατείνονταν στην επικοινωνία που είχε με την κοπέλα, ο νεαρός έφυγε στο εξωτερικό με τους γονείς του. Η επικοινωνία τους συνεχίστηκε με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και φαίνεται πως εξελίχθηκε σε φλερτ.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία, ο νεαρός όμως απαιτούσε να έχει τον απόλυτο έλεγχο των κινήσεων της μαθήτριας αξιώνοντας την αποκλειστικότητα στη ζωή της. Αξίωνε να γνωρίζει πού και με ποιους βγαίνει βόλτες, ενώ έλεγχε και τις ενδυματολογικές της επιλογές. Ασκώντας λεκτική και ψυχολογική βία εναντίον της, την έκανε να νιώθει όχι μόνο άσχημα αλλά και ενοχές, όταν οι επιλογές της δεν συμβάδιζαν με τα δικά του «θέλω». Η κοπέλα φαίνεται να μην άντεχε αυτόν τον έλεγχο, την καταπίεση και απευθύνθηκε σε ψυχολόγο. Εκείνος πάλι, ισχυριζόταν ότι μόνο αυτός μπορεί να την βοηθήσει και ότι τρέφει πλούσια αισθήματα για εκείνη, εγκλωβίζοντας την ψυχικά και συναισθηματικά.

Δεν ήταν λίγες φορές που η κοπέλα ήθελα να ξεκόψει μαζί του, αλλά τότε ο δράστης την απειλούσε ότι θα δημοσιεύσει προσωπικές τις φωτογραφίες που είχε καταγράψει χωρίς τη γνώση και τη συναίνεσή της, ενώ για να την εκβιάσει ζητούσε να χαράξει και να κάψει σημεία του σώματός της. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Φεβρουάριο του 2021 προσπάθησε να την πείσει να βάλει ένα μαχαίρι στην γεννητική της περιοχή και να το περιστρέψει έτσι ώστε να προκαλέσει ακρωτηριασμό, με την ανήλικη να αρνείται. Το ίδιο διάστημα, την ανάγκασε να τραυματίσει το σώμα της με μαχαίρι χαράσσοντας στο αριστερό της πόδι και στο αριστερό της χέρι τις λέξεις «Συγγνώμη» και «Αλήθεια» (στα αγγλικά “truth”). Επιστρατεύοντας τις ίδιες απειλές περί δημοσίευσης γυμνών φωτογραφιών την ανάγκασε, δε, να του αποκαλύψει του κωδικούς πρόσβασης στα προφίλ της στα socia media με τα οποία διέγραψε έναν λογαριασμό.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για «απόπειρα ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων γυναίκας», «παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» και «παράνομη βία» (κατ’ εξακολούθηση οι δύο τελευταίες πράξεις).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

