Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), μέσω της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού, στο πλαίσιο ενεργειών που υλοποιεί η ναυτιλία των Ελλήνων, δώρισε στο Πυροσβεστικό Σώμα πέντε (5) ειδικά οχήματα που θα ενισχύσουν την πυροπροστασία της χώρας μας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Η προσφορά αυτή οχημάτων ειδικού δασικού τύπου εντάσσεται στο πλαίσιο δωρεάς ύψους 2.500.000€ του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες με την παράδοση επιπλέον 3 οχημάτων τύπου pick up και 5 suv.

Η παραλαβή τους πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ειδική τελετή, στον υπαίθριο χώρο των εγκαταστάσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο Μαρούσι Αττικής.

Πρόκειται για μία αξιοσημείωτη πρωτοβουλία ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και ιδιαίτερα των δασικών πυρκαγιών άλλα και άλλων έκτακτων γεγονότων ανά την επικράτεια.

Τα πέντε (5) υδροφόρα, ειδικά πυροσβεστικά οχήματα (4Χ4), πλήρως εξοπλισμένα, χωρητικότητας 1.500 lt νερού και επιπρόσθετης ποσότητας 100 lt αφρογόνου υλικού, θα ενισχύσουν τη δασοπροστασία στην Αττική, στην Ηλεία, στην Εύβοια, στη Χαλκιδική και στην Αρκαδία.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ως ένδειξη εκτίμησης απένειμε τιμητική πλακέτα στην Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, και ευχαρίστησε την ΕΕΕ τονίζοντας ότι: «η διαχρονική στήριξή σας και η σημερινή προφορά σας, ενισχύουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος και διευκολύνουν σημαντικά το έργο μας».

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, κ. Μελίνα Τραυλού λαμβάνοντας το λόγο, τόνισε ότι «Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα δημόσιο «ευχαριστώ» στις γυναίκες και στους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος. Σας ευχαριστούμε για την αδιάκοπη σας προσφορά, κάθε ημέρα, όλη ημέρα, σε όλη τη χώρα, σε όλους εμάς. Υπηρετείτε, με αυταπάρνηση, την πατρίδα. Πιστοί στο καθήκον σας, κινδυνεύετε ακόμα και οι ίδιοι, όταν επιχειρείτε κόντρα σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Η συμβολή σας, η αμεσότητα, η φροντίδα στη διαχείριση κρίσεων, είναι ζωτικής σημασίας στην καθημερινή προστασία των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των επισκεπτών της χώρας μας. Στην ασφάλεια όλων μας, στα υπάρχοντα, στην ίδια τη ζωή μας.

Η Ένωσή μας, αναγνωρίζοντας διαχρονικά το τιτάνιο έργο σας, το καλοκαίρι του 2021, προχώρησε σε, μία ακόμα δωρεά, ύψους 2.500.000 ευρώ, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε πρώτη φάση, καλύψαμε άμεσες ανάγκες εξοπλισμού, που αφορούν στο σύνολο των δράσεων, της επέμβασης και εκτέλεσης των καθηκόντων του Σώματος σε όλα τα πεδία, σε όλη τη χώρα. Με τη σημερινή παράδοση των 5 πυροσβεστικών οχημάτων ειδικού δασικού τύπου, κατάλληλα για τις δύσκολες και δύσβατες τοπογραφίες της χώρας μας, ερχόμαστε να συμβάλλουμε ακόμα πιο δυναμικά στο έργο του Σώματος. Η δωρεά μας θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες με την παράδοση επιπλέον 3 οχημάτων τύπου pick up και 5 suv.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και στην ατομική ευθύνη, που αφορά στην δράση, αλλά και στην ανταπόκριση του καθένα μας. Στην συμβολή μας στην πρόληψη ως υπεύθυνοι πολίτες και στην άμεση ενημέρωση των Αρχών ως ενεργοί πολίτες. Ας λειτουργούμε, λοιπόν με το ελληνικό φιλότιμο, με το ενδιαφέρον του ενός για τον άλλον και όλων μαζί για τον τόπο μας. Με την κλιματική αλλαγή να αποτελεί, πλέον, κλιματική κρίση δεν υπάρχει ούτε χρόνος, ούτε χώρος για αδιαφορία από κανέναν, για κανέναν.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ, όπως ξεκίνησα, στις γυναίκες και στους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος, που δίκαια αναγνωρίζονται από όλους μας, ως σύγχρονοι ήρωες. Η ναυτιλία των Ελλήνων ήταν, είναι και θα είναι αρωγός στο έργο σας. Στο έργο του κοινού καλού, στο έργο της καθημερινής προσφοράς που αγγίζει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.»

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, απένειμε στην πρόεδρο της ΕΕΕ και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ κ. Μελίνα Τραυλού, αναμνηστικό δώρο, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της συγκεκριμένης δωρεάς και συγκεκριμένα ότι « Κύριε Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Αρχηγέ, κύριε Υπαρχηγέ, κύριε Επιτελάρχη, κύριοι Στρατηγοί, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά στέκομαι σήμερα δίπλα σας αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο της Πρόεδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, της Συν-Ένωσης, της κυρίας Μελίνας Τραυλού, την προσφορά - την ανιδιοτελή προσφορά - των ανθρώπων που πέτυχαν στη ζωή τους κι έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν και να βοηθήσουν τη χώρα μας.

Η πατριωτική σας αυτή προσφορά αφορά το κοινό καλό. Και ταυτόχρονα έχει και ευγενή σκοπό, προκειμένου να μπορέσει η Πολιτική Προστασία, οι άντρες κι οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά κι οι εθελοντές μας, όλοι όσοι επιχειρούν στην πρώτη γραμμή να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάθε ανάγκη που θα προκύψει, για να προασπίσουν πάνω απ όλα την αξία της ανθρώπινης ζωής, τις περιουσίες όλων μας και φυσικά την οικολογία, το δάσος, τα φυσικά κάλλη της πατρίδας μας.

Είναι πασιφανές αυτό το οποίο απασχολεί το σύνολο του πλανήτη τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας.

Πλέον, παγκοσμίως απασχολεί με τον πιο δραματικό τρόπο και η κλιματική αλλαγή, που έχει σαφώς φτάσει στα σημεία να αντιμετωπίζεται ως κλιματική κρίση και μάλιστα, κάποιοι επιστήμονες μιλούν ήδη για κλιματική κατάρρευση. Δοκιμάστηκε η χώρα μας το 2023. Οι ανάγκες οι οποίες έχουμε είναι πολύ πολύ μεγάλες. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που μπορούμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα "Αιγίς", ένα πρόγραμμα το οποίο οραματίστηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οποίο ολοκληρώνεται σιγά σιγά ως προς τις διαγωνιστικές του διαδικασίες και θα παρουσιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα στην Ελληνική κοινωνία.

Στις δύσκολες στιγμές τις οποίες αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν δίπλα στην πατρίδα και δίπλα στην εκάστοτε κυβέρνηση η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η Συν- Ένωσης. Το έκανε αυτό στην πρώτη θητεία μου ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη το 2014, σε εποχές περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών και ένδειας για βασικά πράγματα. Το ξαναέκανε μέσα στην πανδημία με εμφατικό τρόπο. Κι είμαστε υπόχρεοι κι ευγνώμονες για αυτό. Και το ξανακάνει τώρα με αυτή τη σημαντική δωρεά οχημάτων τα οποία έχουμε πραγματικά ανάγκη. Σας διαβεβαιώ κυρία Πρόεδρε ότι η προσφορά αυτή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών σε καμία των περιπτώσεων δε θα πάει χαμένη. Το αντίθετο, θα δείτε αυτά τα μηχανήματα μαζί με τους άντρες και τις γυναίκες μας στην πρώτη γραμμή της μάχης. Είναι προφανές ότι περιμένουμε και προετοιμαζόμαστε για μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Αυτό δείχνουν οι κλιματολογικές συνθήκες και αυτό προβλέπουν οι επιστήμονές μας. Γι αυτό, έχουμε επενδύσει στην πρόληψη, έχουμε επενδύσει στην εκπαίδευση από κοινού με όλα τα άλλα Σώματα και με τους δασάρχες μας, έχουμε επενδύσει στη συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς. Βέβαια, αναπόσπαστο κομμάτι της συνεργασίας αυτής είναι και ο ιδιωτικός τομέας και αισθανόμαστε ότι οι γραμμές ανάμεσα στον δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα και το κράτος ξεθωριάζουν, όταν πρόκειται για την κάλυψη πραγματικών αναγκών που αφορούν την προστασία των πολιτών και της χώρας μας.

Ολοκληρώνοντας, θέλω ξανά δημοσίως στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες Εφοπλιστές και να πω ότι η χώρα στα δύσκολα πάντα είχε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν ένα βήμα μπροστά κι ήταν ευεργέτες και τη στήριξαν για το κοινό καλό. Η χώρα έχει περάσει πολλές περιπέτειες, σε διάφορες φάσεις της ιστορίας της και σήμερα ζει μία πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση, αυτή της κλιματικής κρίσης. Σας ευχαριστούμε θερμά γιατί βρίσκεστε στο πλευρό μας και προσφέρετε έμπρακτα σε αυτή την πολύ μεγάλη εθνική και πατριωτική προσπάθεια. Να είστε καλά.».

Στην τελετή παρευρέθηκαν, επίσης, ο ταμίας της ΕΕΕ Ιωάννης Ξυλάς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ Αλέξια Κατσαούνη και Αικατερίνη Μποδούρογλου, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Νικόλαος Ρουμελιώτης, ο Επιτελάρχης του Σώματος Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος Παναγιώτης Νιάφας, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Υποστράτηγος Δημοσθένης Ραγκαβάς, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής Υποστράτηγος Αθανάσιος Χατζόπουλος, ο Διοικητής του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. Υποστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, ο Προϊστάμενος Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Υποστράτηγος Γεώργιος Μαρκουλάκης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αρχιπύραρχος Νικόλαος Μπάλσης, ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής Αρχιπύραρχος Χρήστος Σημιακάκης, ο Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών Πύραρχος Μωυσής Μόρδος, ο Αν. Διοικητής της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Αντιπύραρχος Ιωάννης Μπίλιας και πλήθος πυροσβεστών από Υπηρεσίες της Αττικής.

