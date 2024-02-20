Όλη τη νύχτα στο Σύνταγμα θα παραμείνουν τα σχεδόν 200 τρακτέρ που «έστησαν μπλόκο» στο Σύνταγμα, πριν αναχωρήσουν σταδιακά και συντονισμένα μέχρι την Τετάρτη το πρωί στις 11.

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν σχεδόν 10.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τα αιτήματα απέναντι στην κυβέρνηση είναι κοινά, καθώς ζητούν αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση του κόστους παραγωγής και επαναδιαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ, καθώς και αποζημιώσεις στο 100% των καταστροφών που έχουν υποστεί λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι να ικανοποιηθούν τα βασικά τους αιτήματα.

«Τα τρακτέρ θα φύγουν από εδώ αλλά ο αγώνας θα συνεχιστεί. Τα μπλόκα μας είναι γεμάτα νέα παιδιά με όνειρα και φιλοδοξίες που θέλουν να ζήσουν. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στη τύχη τους ούτε να αποδεχτούμε τη τύχη που τους ετοιμάζουν. Σήμερα είμαστε εδώ και πιστεύουμε στείλαμε ένα πολύ ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Θελουμε λύσεις. Το αγροτικό κίνημα έκανε φέτος ένα μεγάλο βήμα», τόνισε αγρότης σε ομιλία του.

Άλλος αγρότης δήλωσε: «Ο αγώνας συνεχίζεται. Τα τρακτέρ θα μείνουν εδώ σήμερα και θα φύγουν αύριο. Θα γυρίσουμε στα μπλόκα και θα πάρουμε αποφάσεις για την συνέχιση του αγώνα»

Ενώ ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας, είπε: «Εάν δεν δωθούν λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου ο αγώνας θα συνεχιστεί». Ανέφερε για ακόμη μια φορά τα κύρια αιτήματα των αγροτών, μεταξύ των οποίων είναι το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, τα φθηνό αγροτικό ρεύμα, η πάταξη των ελληνοποιήσεων αλλά και η αναθεώρηση της ΚΑΠ. «Ζητάμε όλοι να θεσπιστεί αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες» είπε.

Σε ό,τι αφορά το αγροτικό ρεύμα, ο κ. Τζέλας είπε ότι θα πρέπει να πέσει στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, υπογραμμίζοντας ότι «το απαιτούμε και θα το κερδίσουμε». Στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου βρίσκεται, όπως επισήμανε, και η επιδότηση για την αγορά λιπασμάτων, ζωοτροφών και αγροεφοδίων. «Μέσα από κάτι τέτοια θα μπορέσουμε να παράγουμε φθηνά αγροτικά προϊόντα» τόνισε. Ζήτησε ακόμη μια φορά να μπει ένα τέλος στις ελληνοποιήσεις, ενώ σε αναφορά του για την ΚΑΠ, υπογράμμισε ότι δεν «έχουμε καμία απάντηση και ουσιαστική λύση» απαιτώντας την επαναφορά του «πρασινίσματος». «Κάθε φορά που γίνεται αναθεώρηση της ΚΑΠ, εμείς γινόμαστε φτωχότεροι. Φεύγουμε από τα χωριά και τα χωράφια μας» κατέληξε.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της δεν αντέδρασε. Ένα 24ωρο πριν, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, είχαν τονίσει ότι δνε υπάρχουν πλέον δημοσιονομικά περιθώρια για άλλες παροχές στους αγρότες.

Πάντως, όπως ανέφεραν αγρότες από τη Θεσσαλία, για την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί θα συζητηθούν όπως είπαν ζητήματα που αφορούν τον κάμπο της Θεσσαλίας, ο οποίος επλήγη από τη θεομηνία «Ντάνιελ».





