Πυρκαγιά σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο στην Αθήνα

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε υπόγειο χώρο κτιρίου διαμερισμάτων επί της οδού Σφακίων στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:30 σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας, ενώ δύο γυναίκες από υπερκείμενους ορόφους απομακρύνθηκαν και παρελήφθησαν προληπτικά από το ΕΚΑΒ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο κτιρίου διαμερισμάτων επί της οδού Σφακίων στην Αθήνα. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 20, 2024

Πηγή: skai.gr

