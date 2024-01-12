Απίστευτο ατύχημα συνέβη με την αμαξοστοιχία 1634 Θεσσαλονίκη - Δράμα η οποία προσέκρουσε σε δέντρο που βρισκόταν επί της γραμμής στο ύψος των Λαχανόκηπων.

Ένας εκ των μηχανοδηγών, τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα υαλοπίνακα. Η αμαξοστοιχία επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη. Αναμένεται σημαντική καθυστέρηση.

Πηγή: skai.gr

