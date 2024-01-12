Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, ασκήθηκε, στα δύο 13χρονα παιδιά (αγόρι και κορίτσι) που συνελήφθησαν χθες, με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησαν και παραποίησαν φωτογραφίες δύο συνομήλικων συμμαθητριών τους, διαμορφώνοντάς τις σε άσεμνες και κατόπιν διαμοιράζοντάς τις στα κοινωνικά δίκτυα.
Τα 13χρονα παιδιά απολογήθηκαν και με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, κι αφού είχαν μείνει στα κρατητήρια για ένα 24ωρο, σήμερα αφέθηκαν ελεύθερα με τον όρο να παρακολουθήσουν ειδικό συμβουλευτικό πρόγραμμα του ΕΛΜΕΠΑ προκειμένου να βοηθηθούν τα παιδιά ως προς τη συμπεριφορά τους στο εξής, με την Εισαγγελέα και την Ανακρίτρια να απευθύνονται και στα δύο παιδιά σε αυστηρό τόνο ως προς τη συμπεριφορά τους και την πράξη τους.
- Εξαφάνιση 31χρονου στο Μεσολόγγι: «Μίλησε» το κινητό του κρεοπώλη - Είχαν τσακωθεί για τα χρήματα που του χρώσταγε
- Η 15χρονη χιονοδρόμος από τα Γρεβενά που προκρίθηκε στη Χειμερινή Ολυμπιάδα Νέων της Ν. Κορέας
- Μεγάλη κομπίνα στη Θεσσαλονίκη: Έπαιρναν διπλώματα οδήγησης χωρίς γραπτές εξετάσεις – Καταδικάστηκαν 7 άτομα για δωροδοκία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.