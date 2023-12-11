Να παραπεμφθεί σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για ανθρωποκτονία με δόλο, την οποία όμως τέλεσε εν βρασμώ ψυχικής ορμής και καθ' υπέρβαση των ορίων της άμυνας, εισηγείται ο εισαγγελέας προς το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, για τον 30χρονο που σκότωσε πέρσι τον Ιούλιο έναν 64χρονο, στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης. Το έγκλημα φέρεται να συνέβη ύστερα από μεταξύ τους συμπλοκή, όταν το θύμα επιτέθηκε τον 30χρονο δράστη επιχειρώντας να τον βιάσει.

Αξιολογώντας το υλικό της δικογραφίας, τα ιατροδικαστικά ευρήματα και την απολογία του κατηγορούμενου, ο εισαγγελέας προτείνει στους δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης να τον παραπέμψουν να δικαστεί στο Κακουργιοδικείο για φόνο, αλλά με ελαφρυντικές περιστάσεις που εφόσον γίνουν δεκτές επισύρουν μειωμένη ποινή.

Την κατά τον νόμο άμυνα επικαλέστηκε από την πρώτη στιγμή ο 30χρονος -προσωρινά κρατούμενος- ισχυριζόμενος ότι δέχθηκε τραύματα στο πρόσωπο και το λαιμό, τα οποία επιβεβαιώθηκαν ιατροδικαστικά. Σύμφωνα με όσα απολογήθηκε στην ανακρίτρια, ο παθών αποπειράθηκε να τον βιάσει και τότε ο ίδιος αντέδρασε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πάλη. «Με κυρίευσε αμόκ» φέρεται να απολογήθηκε, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τις πράξεις του.

Το έγκλημα είχε αποκαλυφθεί όταν ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία, όπου ομολόγησε τη δολοφονία. Ο 64χρονος είχε βρεθεί μέσα σε λίμνη αίματος εντός της γκαρσονιέρας όπου ζούσε φέροντας πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι του, ενώ ο λαιμός του ήταν τυλιγμένος με κορδόνι. Η ιατροδικαστική εξέταση «έδειξε» ασφυξία και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ως αιτία θανάτου. Στη σκηνή του εγκλήματος εντοπίστηκαν τρία μαχαίρια, ενώ χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι, ο δράστης έγραψε με το αίμα του 64χρονου τη φράση «Παιδεραστή -1» στον τοίχο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 30χρονος είχε ακολουθήσει το θύμα στο διαμέρισμά του, όταν εκείνος του ζήτησε να εκτελέσει κάποιες υδραυλικές εργασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

