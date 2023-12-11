Μια τραγική λεπτομέρεια προστίθεται στον άγριο θάνατο της 50χρονης γυναίκας από τη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, την Κυριακή όταν την κατασπάραξαν τρία τσοπανόσκυλα του γείτονά της.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη του χωριού Χρήστο Σαραμούρτη που μίλησε στον ΑΝΤ1 ο κηπουρός που βρισκόταν στο κτήμα της άτυχης γυναίκας για αγροτικές εργασίες είναι κωφάλαλος με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί την επίθεση που δέχθηκε από τα τσοπανόσκυλα η 50χρονη.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο παιδιά της οικογένειας, τα οποία κάλεσαν και το ασθενοφόρο.

Ο νεαρός άνδρας, όπως τονίστηκε, κλάδευε δέντρα του κτήματος και πιθανότητα άφησε ανοιχτή την εξώπορτα με αποτέλεσμα να μπουν τα άγρια σκυλιά.

Όσον αφορά στο τραγικό περιστατικό ο κοινοτάρχης του χωριού ανέφερε ότι άκουσε ότι ο ιδιοκτήτης των σκύλων υποστήριξε ότι τα ζώα έσκαψαν το χώμα κάτω από τη συρμάτινη περίφραξη και έτσι κατάφεραν να βγουν από την ιδιοκτησία του.

Σε ερώτηση αν είχε ξαναγίνει καταγγελία για τα εν λόγω σκυλιά, ενημέρωσε ότι δεν έχει γίνει κάποιο αίτημα προς την κοινότητα, ωστόσο περιέγραψε ένα περιστατικό όταν τεχνικό συνεργείο πραγματοποίησε αλλαγή λαμπτήρα δημοσίου φωτισμού. «Ήρθαμε τα συνεργεία του δήμου να την αλλάξουμε. Έτσι λοιπόν όταν αλλάζαμε τη λάμπα με τον γερανό και εγώ στο αυτοκίνητό μου, τρόμαξα. Τρία σκυλιά μού γάβγιζαν, βέβαια θεώρησα ότι είναι φύλακες και κάνουν έτσι γιατί εγώ πήγα στον χώρο τους. Ήταν μέσα όμως στον χώρο».

«Ήταν πρωτεργάτης, πρωτοπόρος σε συλλόγους, στην προσφορά, δεν έχω λόγια για αυτή τη γυναίκα που μόνο βοηθούσε, και όχι μόνο τον δήμο μας», είπε ο κ. Σαραμούρτης.

Οι σκύλοι πλέον φυλάσσονται με μέριμνα της αρμόδιας Περιφερειακής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Πηγή: skai.gr

