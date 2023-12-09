Μάχη για τη ζωή του συνεχίζει να δίνει ο 31χρονος αστυνομικός που συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, σύμφωνα με νέο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Όπως επισημαίνεται ο 31χρονος παραμένει στη ΜΕΘ σε καταστολή και με μηχανικό αερισμό ενώ υπάρχει και διάχυτη αιμορραγική διάθεση στο τραύμα του μηρού η οποία ωστόσο, ελέγχεται επαρκώς με τοπικά αιμοστατικά και επίδεση.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν

«Κατόπιν ενημέρωσης των θεραπόντων ιατρών ο ασθενής παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ σε καταστολή και με μηχανικό αερισμό, υποστηριζόμενος αιμοδυναμικά με σταδιακά μειούμενες δόσεις αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων. Λόγω διαταραχών πηκτικότητας υπάρχει διάχυτη αιμορραγική διάθεση στο τραύμα του μηρού που ελέγχεται επαρκώς με τοπικά αιμοστατικά και επίδεση. Δερματικό θερμικό έγκαυμα στο μηρό και πέριξ του τραύματος»

Πηγή: skai.gr

