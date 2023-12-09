Λογαριασμός
Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον 31χρονο αστυνομικό: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση με διάχυτη αιμορραγία στο μηρό

Τι αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του αστυνομικού

Αστυνομικός ανακοινωθέν

Μάχη για τη ζωή του συνεχίζει να δίνει ο 31χρονος αστυνομικός που συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, σύμφωνα με νέο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου. Όπως επισημαίνεται ο 31χρονος παραμένει στη ΜΕΘ σε καταστολή και με μηχανικό αερισμό ενώ υπάρχει και διάχυτη αιμορραγική διάθεση στο τραύμα του μηρού η οποία ωστόσο, ελέγχεται επαρκώς με τοπικά αιμοστατικά και επίδεση.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν

«Κατόπιν ενημέρωσης των θεραπόντων ιατρών ο ασθενής παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ σε καταστολή και με μηχανικό αερισμό, υποστηριζόμενος αιμοδυναμικά με σταδιακά μειούμενες δόσεις αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων. Λόγω διαταραχών πηκτικότητας υπάρχει διάχυτη αιμορραγική διάθεση στο τραύμα του μηρού που ελέγχεται επαρκώς με τοπικά αιμοστατικά και επίδεση. Δερματικό θερμικό έγκαυμα στο μηρό και πέριξ του τραύματος»

αστυνομικός

Πηγή: skai.gr

TAGS: αστυνομικός τραυματίας Ρέντη επεισόδια
