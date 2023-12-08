Σοβαρός τραυματισμός αστυνομικού: Πάνω από 200 άτομα έχουν αφεθεί ελεύθερα

Η ΕΛΑΣ έχει ξεκινήσει σταδιακά από νωρίς το απόγευμα να αφήνει ελεύθερα όσα από τα 424 άτομα, που προσήχθησαν χθες από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη», έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία των καταθέσεων και των δακτυλοσκοπήσεων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές μέχρι στιγμής έχουν αφεθεί ελεύθερα πάνω από 200 άτομα, ενώ αναμένεται μέχρι αργά το βράδυ να αποχωρήσουν και τα υπόλοιπα.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» και είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού από ρίψη φωτοβολίδας προχώρησε σε μαζικές προσαγωγές ατόμων που βρίσκονταν εντός του κλειστού, προκειμένου να βρεθούν οι δράστες της επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

