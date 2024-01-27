Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, δυο άντρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισήλθαν στο κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού Γούναρη, και με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν την 44χρονη υπάλληλο, άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό από το ταμείο και διέφυγαν.

Στη συνέχεια όμως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, μετά από αναζητήσεις εντόπισαν το όχημα των δυο δραστών το ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία πρόκειται για δύο άνδρες από την Αλβανία, 26 και 24 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.