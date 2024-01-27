Κατά την περίοδο 29 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 1.244.688.327 ευρώ σε 1.829.470 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 29 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:



• Από τις 29 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 22.500.000 ευρώ σε 1030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

• Στις 29 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 1.151.457.057 ευρώ σε 1.743.692 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου.

• Στις 31 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 5.900.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συνταξιούχων Ν.4778/21 μηνός Φεβρουαρίου.

• Στις 2 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 331.270 ευρώ σε 454 δικαιούχους για παροχές τ.ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:



• 27 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 1 εκατ. ευρώ σε 150 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

• 12 εκατ. ευρώ σε 144 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

• 7,5 εκατ. ευρώ σε 5.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: skai.gr

