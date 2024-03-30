Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον οικισμό Παλαιό Κεραμίδι στην Πιερία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 14:00, ο γεωργικός ελκυστήρας που οδηγούσε 70χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 70χρονου.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης.

